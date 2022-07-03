В результате нападения акулы в Хургаде погибла еще одна женщина. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает министерство окружающей среды Египта.

1 июля пожилая гражданка Австрии погибла после нападения акулы в водах Красного моря в районе Хургады. Акула откусила женщине руку и ногу, в больнице врачи провели ей сердечно-легочную реанимацию, но гражданка Австрии скончалась.

Из-за происшествия район Сахль-Хашиш до бухты Макади-Бей закрыли и на три дня запретили купание, дайвинг, рыбалку и снорклинг.