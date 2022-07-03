Беларусь — единственная страна, которая поддерживает РФ в борьбе с нацизмом, и она будет это делать впредь. Об этом заявил в воскресенье президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган славы» по случаю Дня независимости.

«Нас сегодня упрекают, что мы единственная страна в мире, которая поддерживает Россию в ее борьбе против нацизма. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, претензии к Минску в связи с этим смешны, грустны и печальны. «Россия — это братское нам государство, самое близкое нам государство в мире, где живут наши братья, родные. И трагедия белорусов сегодня только в том, что столкнулись два братских народа — россияне и украинцы. Но мы говорим, что правда сильнее и правда сегодня на стороне братской России», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что по другую сторону — почти полсотни стран, которые «фактически воюют против России в Украине». «Что-то не складывается баланс, — отметил президент.- Те, кто нас сегодня упрекают, не знают, что у нас теснейший союз с РФ, с государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое союзное государство, в нем два независимых народа».

По его словам, две страны должны показать другим пример. Лукашенко также напомнил, что Беларусь и РФ создали единую группировку вооруженных сил, «фактически — это единая армия». «Наше участие в «спецоперации» [РФ в Украине] мною определено давно, в первый день этой «спецоперации», когда я сказал, что мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку. Мы заняли оборону от Брестской крепости по южной границе для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск, и они нам это простить не могут», — подчеркнул Лукашенко.

Он указал на принятые решения блока НАТО об увеличении численности вооруженных сил в Восточной Европе в 10 раз. «Зачем в мирное время? Для того чтобы воевать, и нам надо выстоять. И мы будем делать все для того, чтобы выстоять и победить. Чтобы этот седовласый курган всегда видел наше единство и понимал, что память мы не предаем», — подчеркнул Лукашенко. Он также отметил, что ни белорусам, ни россиянам, ни украинцам не нужна война, но и возродить нацизм нельзя позволить.

