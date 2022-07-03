3 июля в культурной столице Азербайджана Шуше при организации Центра анализа международных отношений проходит конференция мозговых центров стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, передает Trend.

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Помимо азербайджанской стороны в конференции принимают участие официальные лица организации, руководители и представители мозговых центров стран-членов — Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также Венгрии, являющейся страной-наблюдателем.