«Мы находимся в Шуше на внеочередном заседании мозговых заседаний тюркских стран. Осенью по плану ожидается заседание мозговых центров тюркских стран в Узбекистане».

Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

«Сегодня будем обсуждать проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются тюркские страны и последние события, которые произошли в этих странах», — сказал он.

Он также подчеркнул, что очень знаменательно, что данное заседание проходит в Шуше. «Тюркский голос теперь будет слышен и тут», — добавил Ф.Шафиев.