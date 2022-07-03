Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов выразил признательность журналистам, которые всегда поддерживают сотрудников полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Министр поблагодарил журналистов в ходе мероприятия в Полицейской академии по случаю 104-й годовщины основания полиции в Азербайджане.

«Хочу выразить признательность нашим гражданам, ветеранам органов внутренних дел, сотрудникам, руководителя других государственных органов, а также представителям СМИ, которые всегда поддерживают нас в исполнении служебных обязанностей», — подчеркнул Вилаят Эйвазов.