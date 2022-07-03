Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе сгорел склад, в котором российские оккупанты хранили награбленное у людей.

Источник: Андрющенко в Telegram

«На Восточном в Левобережье оккупанты-мародеры устроили мини-сериал награбленного на складе СТО. Вчера около 17:00 награбленное вместе со складом вдруг загорелось. «МЧСники» прилетели спасать «собственное» имущество, но не успели».

Андрющенко также добавил, что получил подтверждение, что в 30 июня в акватории Мариуполя взорвался на мине российский десантный катер Черноморского флота, погибли три моряка.