По оценкам британской разведки, Россия, скорее всего, проведет псевдореферендум за присоединение в оккупированном Херсоне, чтобы попытаться легитимизировать свой контроль, сообщает «Европейская правда».

Разведка упоминает заявления марионеточных должностных лиц по поводу организации «референдума» о присоединении к РФ к осени 2022 года.

По их мнению, задержание 28 июня мэра Херсона Игоря Колыхаева является попыткой оккупационных властей подавить сопротивление. Отмечается, что масштабное вооруженное и мирное сопротивление оккупации в Херсонской области продолжается.

«Херсонская область в наиболее полной степени попала под российскую оккупацию с февраля 2022 года, и некое «конституционное» решение для обоснования оккупации вероятно будет приоритетной политической целью для России. С большой вероятностью РФ прибегнет к сфальсифицированному голосованию, чтобы обеспечить себе приемлемый результат», ­– отмечают в обзоре.