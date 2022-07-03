Группа военных из Султаната Оман в воскресенье, 3 июля, отправилась на хадж — традиционное для мусульман паломничество по святым местам — в Саудовскую Аравию на военно-транспортных самолетах Королевских ВВС Омана, сообщает The Times of Oman.

По данным издания, военные паломники вылетели с авиабазы Сиб. В группу вошли военные из султанских вооруженных сил, Королевской гвардии Омана, Королевской полиции Омана и других военных и силовых ведомств. Возглавил группу помощник генерального инспектора по административным и финансовым вопросам Королевской полиции Омана генерал-майор Халиф бин Али бин Насер Аль-Сияби.

«Проведение военной миссии хаджа подчиняется высшим директивам и приказам Его Величества Султана Хайсама бин Тарика, Верховного главнокомандующего», — отмечается в сообщении.