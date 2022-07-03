Американская компания Meta объявила о завершении криптопроекта цифрового кошелька Novi. Как сообщает агентство Bloomberg, пользователей призвали вывести все средства до 1 сентября 2022 года.

Отмечается, что пользователи потеряют доступ к своим учетным записям в сентябре, а с 21 июля больше не смогут добавлять криптовалютные средства в Novi. В случае, если пользователь оставит часть средств на кошельке, в Meta «попытаются перевести» средства на банковский счет или дебетовую карту, добавленную в сервис.

В октябре 2021 года Meta выпустила пилотный вариант Novi для пользователей из США и Гватемалы. Первоначально криптокошелек был создан для поддержки быстрых и бесплатных транзакций с использованием собственной криптовалюты Diem, но из-за давления американских регуляторов от этих планов отказались.