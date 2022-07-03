Мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярву захотел разместить базу НАТО в Южной Карелии, которая граничит с Россией, передает издание Yle.

«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», — сказал Ярву. По его мнению, вступление Финляндии в НАТО подарит надежду региону, а также создаст чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.