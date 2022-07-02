В Каракалпакстане введен режим чрезвычайного положения до 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

«Указом Президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года», — говорится в сообщении.

Также в Каракалпакстане вводится комендантский час с 21.00 до 07.00. Въезд и выезд ограничены, массовые мероприятия запрещены.