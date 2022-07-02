Реактивные системы залпового огня HIMARS уже начинают менять баланс сил на Донбассе, где РФ имеет значительное преимущество в артиллерии. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказали украинские военные.

Как рассказал командир артиллерийской батареи Валентин Коваль, ситуация изменилась на прошлой неделе, когда его подразделение получило эти РСЗО.

По словам Коваля, в темное время суток украинские защитники вывели ракетную установку на позицию, набрали координаты и нажали кнопку пуска. За саловами командира, управляющего двумя батареями HIMARS, шесть ракет попали по позициям врага и существенно уничтожили их.

Операторы этих систем рассказали, что удвоили проникновение на удерживаемую российскими захватчиками территорию с большей точностью и меньшим риском для себя.

«Эти HIMARS очень сильные. Они позволяют нам максимально вставлять им (россиянам – ред.) палки в колеса. Для нас это огромное преимущество. У России нет ничего подобного», – подчеркнул Коваль.

CNN также сообщает, что на специальном закрытом брифинге один из высокопоставленных военных Пентагона отметил, что ВСУ достаточно удачно используют HIMARS.

«ВСУ достигли значительных успехов в использование систем HIMARS, поражая вражеские командные пункты. Украинцы теперь могут тщательнее выбирать цели, которые будут подрывать российскую армию, и уничтожать их систематичнее, чем тогда, когда воевать приходилось артиллерийскими системами меньшей дальности», – заявил чиновник Пентагона.