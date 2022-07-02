Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему просил у главы Российской Федерации Владимира Путина ядерное оружие.

«Этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась после того, как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться», — сказал Лукашенко.