Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «Минск не хочет воевать в Украине, ни одного белорусского солдата там нет».

«Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна — одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину», — отметил он.

Также он, как пишет РИА Новости, обвинил Украину в попытке нанести удар по военным объектам Беларуси. Такая попытка якобы была предпринята несколько дней назад, но все ракеты были перехвачены.

«Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», — заявил он.

Также президент Беларуси заявил, что ни он, ни Путин никого не шантажируют ядерным оружием — но при этом Москва и Минск должны быть готовы в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада.

Лукашенко добавил, что отдал приказ военным взять на прицел «центры принятия решений противников Минска».

Он пригрозил Украине грозит военным ответом, если будут удары по Гомелю и Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.

«Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный просто, в одну секунду. Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России [речь шла о ядерном оружии]. Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил: «Полонезы», ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно!», — заявил Лукашенко.