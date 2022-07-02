Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Анатолий Маслов арестован в Новосибирске по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Маслов подозревается в предоставлении данных, являющихся государственной тайной»,— сказал собеседник агентства. По его словам, «данные связаны с гиперзвуком».

Анатолий Маслов помещен в СИЗО «Лефортово» в Москве. Дело расследуется центральным аппаратом ФСБ России.

Анатолий Маслов был задержан в Новосибирске 28 июня. Один из судов города избрал физику меру пресечения в виде ареста, из зала суда его доставили в Москву спецрейсом. Известно, что Маслов работал с учеными из Китая, США и Германии.

Евгений Бондарь, заместитель директора по научной работе ИТПМ СО РАН, сказал NGS.RU: «Анатолий Александрович — это ученый-физик, который несколько десятков лет проработал в нашем институте, посвятил всю жизнь служению российской науке. Он около 30 лет руководил лабораторией, преподавал в НГУ и в НГТУ. Он был профессором в этих двух вузах. Он широко известен как ученый в России и в мире».