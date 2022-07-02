На фоне опасений, связанных с возможной нехваткой газа, правительство Германии рекомендовало предприятиям обзавестись генераторами аварийного питания. Об этом в субботу, 2 июля, пишет таблоид Bild со ссылкой на ответ статс-секретаря при министерстве по делам экономики и защиты климата Патрика Грайхена (Patrick Graichen) на запрос депутата бундестага от Христианско-социального союза Штефана Пильзингера.

«Оснащение генераторами аварийного питания рекомендуется, прежде всего, предприятиям, входящим в критическую инфраструктуру», — цитирует газета ответ Грайхена. Цель подобной рекомендации — избежать «цепочки отключений» в случае кризисной ситуации.

Отмечается, что в случае нехватки газа или электроэнергии в Германии за их распределение будет отвечать Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) в тесной координации с операторами сетей. По словам Грайхена, генераторы должны быть в состоянии обеспечить подачу энергии в течение 72 часов.

Штефан Пильсингер раскритиковал рекомендацию правительства по закупке генераторов аварийного питания, назвав ее «распиской должника в собственной несостоятельности».

Ранее в этот же день в изданиях Funke Mediengruppe было опубликовано интервью главы Федерального агентства по сетям Клауса Мюллера (Klaus Müller) с адресованным жителям Германии призывом экономить электроэнергию.

С 11 по 21 июля компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода «Северный поток» для «плановых профилактических работ», напомнил Мюллер. Вопрос в том, не превратятся ли эти техработы в «непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам», добавил он.