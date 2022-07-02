В США царит неразбериха и путаница из-за «неизвестной и неясной» правовой среды.

Верховный суд Техаса заблокировал постановление суда низшей инстанции, в котором говорилось, что клиники могут продолжать делать аборты — это произошло через несколько дней после того, как некоторые врачи возобновили прием пациентов после провала дела Роу против Уэйда.

Слушание назначено на конец этого месяца, сообщает The Guardian.

Техасские клиники отказывают пациентам, переназначают их, а теперь, возможно, снова отменяют приемы — и все это в течение недели иллюстрирует неразбериху и борьбу, происходящие по всей стране.

Ранее, на этой неделе приказ судьи Хьюстона заверил некоторые клиники, что они могут временно возобновить аборты до шести недель беременности. Вскоре генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон попросил высший суд штата временно приостановить исполнение приказа.

«Эти законы сбивают с толку, не нужны и жестоки», — сказал Марк Херрон, поверенный Центра репродуктивных прав, после того, как в пятницу вечером был издан приказ.

Клиники в Техасе прекратили делать аборты в штате с населением почти 30 миллионов человек после того, как на прошлой неделе Верховный суд США отменил решение по делу Роу против Уэйда, положившему конец конституционному праву на аборт. Технически Техас оставил запрет на аборты в книгах на последние 50 лет, пока Роу был на месте.

Копию пятничного приказа предоставили поверенные техасских клиник. Его не сразу можно было найти на сайте суда.

Во Флориде закон, запрещающий аборты после 15 недель беременности, вступил в силу в пятницу, на следующий день после того, как судья назвал это нарушением конституции штата и заявил, что на следующей неделе подпишет приказ о временной блокировке закона.

Права на аборт были потеряны и восстановлены в течение нескольких дней в Кентукки. Триггерный закон, вводящий почти полный запрет на процедуру, вступил в силу в прошлую пятницу, но судья заблокировал закон в четверг.

Теперь доступ к таблеткам стал ключевой битвой за права на аборт, поскольку администрация Байдена готовится утверждать, что штаты не могут запретить лекарство, получившее одобрение FDA.

В пятницу вступил в силу закон Южной Дакоты, который грозит уголовным наказанием любому, кто прописывает лекарства для аборта без лицензии Совета медицинских и остеопатических экспертов Южной Дакоты.

В Алабаме офис генерального прокурора Стива Маршалла заявил, что изучает вопрос о том, могут ли люди или группы лиц предстать перед судом за помощь женщинам в финансировании и поездках на приемы по прерыванию беременности за пределами штата.