Государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот призывает сохранять открытость в отношении культуры России, несмотря на вторжение РФ в Украину. «Есть большая неопределенность, как обращаться с российской культурой, — сказала она в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в субботу, 2 июля. — Я думаю, что бойкот — это совершенно неправильно, потому что часто именно российские художники пытаются сохранить последнее пространство свободы».

При этом Рот отметила, что существует «такая великая русская культура — будь то музыка, будь то литература». «Я не позволю Путину отнять у меня Чехова», — заявила она.

По мнению госминистра, пропаганда и дезинформация «создают такую неопределенность, что никто уже не может сформировать мнение, потому что никто уже не знает, кому доверять». «Это яд для демократии», — подчеркнула Рот. «Тем важнее осознавать, что делает нашу демократию богатой», — сказала она, добавив, что украинский народ сейчас борется «за свободу и демократические права, которые мы воспринимаем как должное».