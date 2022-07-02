Правительство Японии планирует дать «решительный ответ» на решение России о перерегистрации оператора «Сахалин-2», сообщает ТАСС со ссылкой на данные японской газеты Yomiuri. Как отмечает издание, японские власти ожидали, что Россия в ответ на ужесточение санкций странами G7 может принять односторонние меры в отношении «Сахалина-2» и проекта «Сахалин-1».

По данным газеты, пока Япония не приняла окончательного решения о том, какими будут ее ответные шаги. Собеседник издания утверждает, что власти Японии выразят протест, если к ее компаниям будут предъявлены требования, нарушающие соглашения по «Сахалину-2».

30 июня Владимир Путин подписал указ о перерегистрации материнской компании «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd на нового российского оператора. Власти Японии рассчитывают, что ликвидация оператора «Сахалин-2» не помешает поставкам СПГ.