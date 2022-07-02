Кадыров заявил об окружении Лисичанска

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном окружении украинских военных в Лисичанске союзными войсками. «Капкан захлопнулся», сообщил он в своем Telegram-канале.

«Оперативную информацию доложил дорогой БРАТ, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев», — рассказал Кадыров и предположил, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на город.

По словам Кадырова, все въезды и выезды из населенного пункта перекрыты, поэтому противнику «деваться некуда». «Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться», — добавил он.