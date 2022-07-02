Казахстан выстраивает «новый этап отношений» с США. Об этом министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди заявил в ходе конференции «Республика Казахстан в современной системе международных отношений» в пятницу, 1 июля. «Основой взаимовыгодного сотрудничества по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций являются регулярные встречи высокого уровня в рамках Комиссии по расширенному стратегическому партнерству», — отметил он. Американская сторона никак не комментировала высказывания чиновника, сообщает Deutsche Welle.

Глава казахского МИДа не обошел стороной и отношения с Россией, назвав их «конструктивными» и «динамичными». РФ выступает ключевым стратегическим партнером Казахстана, подчеркнул Тлеуберди.

В начале июня в Казахстане прошел референдум, участники которого подавляющим большинством голосов одобрили конституционные поправки, предусматривающие преобразование страны из суперпрезидентской в президентскую республику с важной ролью парламента. По данным Центризбиркома, в поддержку нововведений, предложенных президентом, проголосовали 77,18 процента избирателей.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился конституционного статуса «елбасы» — «отца нации». Эксперты расценили референдум как подготовку действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева к выдвижению своей кандидатуры на второй президентский срок. В то же время ряд критиков сомневаются, что принятие поправок реально изменит авторитарную систему правления, выстроенную Назарбаевым.