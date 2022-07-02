Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала журналистам вопрос, связанный с тем, почему в этом году никто из абитуриентов не набрал максимальные 700 баллов на вступительных экзаменах.

Так, она заявила, что максимальное количество — 700 баллов на вступительных экзаменах не характеризует общий процесс. По ее словам, о результатах процесса можно судить в основном по числу абитуриентов, набравших свыше 500 баллов, что является более важным показателем.

По словам M.Аббасзаде, на выпускных экзаменах наблюдается более позитивная тенденция по предметам азербайджанский язык и английский язык, и негативная — по математике.

Отметим, что и в предыдущие годы у большинства выпускников азербайджанских школ хромали точные науки.