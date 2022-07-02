Протокол о сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Турции в сфере профессионального образования уже утвержден на уровне президентов обеих стран. Согласно протоколу, два центра профессионального образования будут совместно управляться в городе Баку и Габалинском районе, сообщает АПА со ссылкой на исполняющего обязанности директора Агентства по профессиональному образованию, заместителя директора Джейхуна Керемова.

«Это кулинария, ИТ-технологии, дизайн, текстиль и другие. Будут совместные образовательные программы в указанных сферах. Образовательные программы будут осуществляться с учетом турецких стандартов и в соответствии с азербайджанской системой образования. Наша цель — осуществлять деятельность в этом направлении. Работы в связи с этим уже начались. В Баку приступили к строительству новой профессиональной школы, и со следующего года мы начнем прием студентов. В Габалинском районе сейчас проводится исследование. Возможно, в этом или в следующем году там начнется прием», — сказал Керемов.