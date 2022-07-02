Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил на шутливый вопрос о сопернике мечты среди знаменитостей и даже вымышленных персонажей. Об этом сообщает Bloody Elbow.

33-летний россиянин признался, что подрался бы с известным в прошлом баскетболистом Майклом Джорданом. «Почему он? Да не знаю. Просто считаю, что я мог бы перевести его в партер», — ответил Нурмагомедов со смехом.

Нурмагомедов отвечал на вопросы журналистов после включения в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В частности, россиянин назвал лучший момент в профессиональной карьере. Таковым он считает его поединок против Конора Макгрегора.(Lenta.ru)