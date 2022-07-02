Universal Pictures закроет свой российский офис, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источник в компании.

По данным издания, Universal отправило ряду кинотеатров письмо, в котором сообщило, что операции компании будут свернуты в течение нескольких месяцев.

«Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании», — заявили в Universal.

В марте голливудские студии Warner Bros., Universal, Disney, Sony и Paramount прекратили прокат фильмов в России.