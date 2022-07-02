В дни праздника Гурбан, который будет отмечаться в Азербайджане 9-10 июля, по 134 адресам по всей стране будут организованы услуги по продаже и забою жертвенных животных в соответствии с нормами и правилами безопасности.

Как сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), в этих торговых точках будут представлены жертвенные животные, прошедшие ветеринарный контроль и забитые с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Наряду с этим, в ряде регионов по согласованию с АПБА будут установлены передвижные палатки для забоя животных под ветеринарным контролем.

Адреса мест продажи и забоя жертвенных животных можно узнать по ссылке. Граждане могут воспользоваться вышеупомянутыми услугами в праздничные дни с 08:00 до 20:00.