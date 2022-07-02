Албания планирует построить военно-морскую базу в Порто-Романо на побережье Адриатического моря. О переговорах между правительством страны и Североатлантическим альянсом сообщает Reuters.

Ожидается, что база будет построена при совместном финансировании НАТО и Албании.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Порто-Романо, расположенный недалеко от прибрежного города Дуррес и задуманный как крупнейший порт страны, будет иметь «коммерческий сектор», а также «военную военно-морскую базу».

Он также сообщил, что Албания предлагает НАТО использовать свою военно-морскую базу Пашалиман примерно в 200 км к югу от Тираны, на которой в 1950-х годах размещалось 12 подводных лодок. Особенность этой базы в том, что она расположена в месте пересечения Адриатического и Ионическое морей.