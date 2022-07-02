В рамках проекта «Большое возвращение» в Карабахе продолжается широкомасштабная деятельность по разминированию.

Об этом сообщили в Агентстве по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).

Согласно сообщению, первые жители после интенсивной и успешной деятельности по разминированию будут переселены в село Агалы Зангиланского района. Одним из главных приоритетов является информирование жителей об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях с целью их безопасного и здорового проживания.

Было отмечено, что именно с этой целью с 1 июля 2022 года в Зангилане ANAMA начало поэтапные тренинги по информированию об опасности взрывчатых веществ:

«Цель состоит в том, чтобы познакомить граждан с безопасными алгоритмами действий, когда они будут вести деятельность в окрестностях села Агалы. На тренингах граждан информируют о знаках подозрительных территорий, правилах поведения на опасных участках, предупреждающих знаках, призывают быть дисциплинированными, ответственными и бдительными, не заходить на территорию, в безопасности которой они не уверены, а также не трогать подозрительные предметы».