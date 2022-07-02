Израильская армия нанесла удары в районе сирийской провинции Тартус, сообщило Минобороны Сирии. По его данным, пострадали двое мирных жителей. Израиль пока никак не прокомментировал информацию.

По данным военного ведомства, удары были нанесены около 06:30 со стороны Средиземного моря, к западу от ливанского города Триполи. Под обстрел попали несколько птицеферм в окрестностях города Эль-Хамидия к югу от Тартуса. Одна из пострадавших — женщина, говорится в сообщении Минобороны в Twitter.