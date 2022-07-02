В Анкаре и Стамбуле прошли встречи секретарей советов безопасности государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ). Азербайджан представляла делегация во главе с Секретарем Совета Безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Усубовым. Об этом сообщает посольство Азербайджана в Турции в соцсети «Твиттер».

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Главы делегаций обсудили сотрудничество в военной, экономической, энергетической, транспортной сферах, в сфере продовольственной безопасности, информационной безопасности, борьбы с терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Состоялся обмен мнениями по преодолению современных вызовов и угроз в этом направлении, и было подчеркнуто, что укрепление сотрудничества между тюркскими государствами в этих сферах имеет важное значение.