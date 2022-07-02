Российская Федерация в июле на 10 дней остановит прокачку газа в Европейский союз по газопроводу «Северный поток».
Об этом сообщает компания Nord Stream AG.
Сообщается, что с 11 по 21 июля 2022 года газопровод будет остановлен для профилактических работ. Также сообщается, что будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации.
«График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку», — говорится в сообщении.
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