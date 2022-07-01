Власти Беларуси крутят с Россией грандиозную операцию по дезинформации под названием «угроза вторжения беларуской стороны».

Такое мнение высказал советник главы ОП Украины Алексей Арестович.

«Реальной угрозы нет. Для того чтобы её создать, беларусская армия не менее месяца-полутора должна мобилизоваться… Она не способна сделать это без российских войск. А их там нет, есть только обслуживающий персонал… Все эти страшные сказки, что Беларусь сейчас вторгнется, это один из самых попсовых мемов этой войны», — сказал он.