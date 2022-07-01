Польша подписала контракт на сумму 1,83 миллиарда долларов на покупку 32 вертолетов AW149 у итальянской компании Leonardo. Об этом 1 июля сообщило агентство Reuters, со ссылкой на главу Минобороны страны Мариуша Блащака.

По словам польского министра, первые многоцелевые вертолеты поступят армии в следующем году. Они будут построены на заводе в Свиднике, входящем в группу Leonardo.

Контракт включает в себя логистику и обучение, включая тренажеры.

Как подчеркнул Блащак, Польша модернизирует свои вооруженные силы перед лицом российского вторжения в Украину.

Вертолеты AW149 будут использоваться для перевозки солдат, поддержки с воздуха, эвакуации и поисковых операций. Также их оснастят противотанковыми ракетами.

AW149 — это многоцелевой вертолет, адаптированный для выполнения как дневных, так и ночных задач. Он управляется двумя пилотами и может вместить 19 пассажиров. Имеет дальность полета более 900 километров и может развивать скорость свыше 300 километров в час.