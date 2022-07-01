В Баку состоялось мероприятие, посвященное 246-летию независимости США. В мероприятии принял участие министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

Министр отметил, что партнерство между двумя странами основано на интересах обеих сторон и взаимном уважении. Самир Шарифов подчеркнул успешное сотрудничество между Азербайджаном и США в области энергетики и борьбы с терроризмом.

Шарифов сказал о письме президента Джо Байдена президенту Алиеву: «Теплые слова, высказанные в адрес президента в связи с нашими отношениями, еще раз демонстрируют стратегическое значение нашего сотрудничества и являются показателем того, что наши отношения основаны на здоровом фундаменте и сотрудничестве».

Министр добавил, что правительство Азербайджана высоко ценит поддержку, оказываемую правительством США в реализации гигантских энергетических проектов страны: «Между нашими странами наблюдается оживление контактов на высоком уровне».

С.Шарифов отметил, что Азербайджан, одержав победу в 44-дневной войне, положил конец многолетней армянской оккупации. «Сегодня же Азербайджан предпринимает целенаправленные шаги для установления мира, партнерства в регионе, желает превращения региона в пространство сотрудничества и развития. С этой точки зрения важно добиться скорейшего подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Мы надеемся, что США разделяют и поддерживают усилия Азербайджанского государства по восстановлению освобожденных от оккупации территорий, интеграции их в экономику страны и обеспечению великого возвращения на наши исторические земли для установления долгосрочного мира и безопасности в регионе», – сказал Шарифов.