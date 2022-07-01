Спецпредставители Армении и Турции — Рубен Рубинян и посол Сердар Кылыч — на переговорах в Вене договорились обеспечить возможность пересечения сухопутной границы Армения-Турция.

Соответственно, для граждан третьих стран, посещающих Армению и Турцию, решено запустить необходимый процесс в этом направлении. Об этом говорится в сообщении МИД Армении.

При этом стороны намерены начать осуществление прямых воздушных грузоперевозок между двумя странами.

Кроме того, обсуждены другие возможные конкретные шаги для достижения конечной цели — полноценного урегулирования отношений.