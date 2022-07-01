На центральной площади Вены — Шварценбергплатц — австрийская «Пивная партия» установила фонтан с хмельным напитком.
На открытии новой достопримечательности собрались десятки местных жителей, сообщает газета Kleine Zeitung.
На центральной площади Вены — Шварценбергплатц — австрийская «Пивная партия» установила фонтан с хмельным напитком.
На открытии новой достопримечательности собрались десятки местных жителей, сообщает газета Kleine Zeitung.
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