Определен порядок использования названия города Шуша. Об этом говорится в законе «О культурной столице Азербайджана – городе Шуша», утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, за исключением случаев, установленных законами Азербайджанской Республики и органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, употребление слова «Шуша» (словосочетание «Шуша») допускается в следующих случаях только органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти с согласия учреждения):

— в названиях юридических лиц, в том числе средств массовой информации;

— в названиях наград и премий;

— в названиях местных, национальных или международных мероприятий, в том числе спортивных и иных соревнований, концертов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров;

— в коммерческих и рекламных целях;

— в товарных знаках и географических указателях.

В связи с этими случаями Шушинский государственный заповедник имеет исключительное право использовать свое название и официальное название «Шуша».