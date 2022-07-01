Успехи операций последних шести лет дают полное основание включить ВС Турции в число сильнейших армий мира. ​​​​​​​Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Университете национальной обороны в пятницу в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что несмотря на определенную нехватку кадрового персонала, Вооруженные силы Турции продолжают демонстрировать новые успехи.

По его словам, мощь турецкой армии проявляется и в сфере борьбы с терроризмом, в том числе в контексте трансграничных операций.​​​​​​ «Борьба с терроризмом продолжится до полного устранения этой угрозы», — подчеркнул он.

Эрдоган акцентировал внимание на росте интереса иностранных партнеров к военным учениям в Турции.

Глава государства отметил, что число стран-участниц последних военных учений EFES в Турции достигло 39.