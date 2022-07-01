«Турция и ее народ готовы к вкладу в победу в любых частях мира. Это мы продемонстрировали в Азербайджане и Ливии».
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Университете национальной обороны в пятницу в Стамбуле.
«Турция и ее народ готовы к вкладу в победу в любых частях мира. Это мы продемонстрировали в Азербайджане и Ливии».
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Университете национальной обороны в пятницу в Стамбуле.
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