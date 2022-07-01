У Михаила Горбачева сахарный диабет и проблемы с почками, делают диализ. Об этом «Звезде» сообщил экономист Руслан Гринберг, который вчера навестил политика в больнице.
Также он сообщил, что его состояние ухудшается.
У Михаила Горбачева сахарный диабет и проблемы с почками, делают диализ. Об этом «Звезде» сообщил экономист Руслан Гринберг, который вчера навестил политика в больнице.
Также он сообщил, что его состояние ухудшается.
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