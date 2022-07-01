Центр общественного здоровья и реформ (ЦОЗР) Министерства здравоохранения обнародовал клинический протокол по диагностике и лечению оспы обезьян.

В протоколе, как передает АПА, указано, что пациенты с тяжелым течением заболевания и высоким риском осложнений должны лечиться в стационарных условиях. В связи с тем, что у большинства пациентов оспа обезьян протекает в легкой форме, симптоматического лечения достаточно. Однако больным с тяжелым течением заболевания и высоким риском осложнений (например, больным с иммунодефицитом, детям до 8 лет, беременным или кормящим женщинам, больным с септическими осложнениями) целесообразно начинать противовирусное лечение.

Для лечения оспы обезьян в настоящее время наиболее эффективным лекарственным препаратом считается тековиримат.

Тековиримат был одобрен в США в 2018 году для лечения оспы обезьян. Доступны оральные и внутривенные препараты.

Для взрослых:

внутривенно:

Для пациентов весом от 35 до 120 кг: 200 мг каждые 12 часов.

Для пациентов весом более 120 кг: 300 мг каждые 12 часов.

орально:

Для пациентов весом от 40 до 120 кг: 600 мг каждые 12 часов.

Для пациентов весом более 120 кг: 600 мг каждые 8 часов.

Для детей:

Для детей весом 13-25 кг – 1 капсула (200 мг) через каждые 12 часов

Для детей весом 25-40 кг – 2 капсулы по 200 мг (400 мг) через каждые 12 часов

Для детей весом 40 кг и более – 3 капсулы по 200 мг (600 мг) через каждые 12 часов.

Продолжительность лечения составляет 14 дней.