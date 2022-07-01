Папа римский Франциск косвенно обвинил Россию в «вооруженном завоевании, экспансионизме и империализме», назвав конфликт «жестокой и бессмысленной агрессивной войной». Об этом он сказал, выступая перед делегацией православных лидеров из Стамбула, передает Reuters.

Франциск заявил, что конфликт «настроил христиан друг против друга».

«Примирение между разделенными христианами как средство содействия мира между конфликтующими народами является наиболее своевременным соображением в наши дни, поскольку наш мир разрушен жестокой и бессмысленной агрессивной войной, в которой многие, многие христиане воюют друг с другом», — сказал папа римский.

С явной отсылкой к РФ он также сказал, что всем необходимо «признать, что вооруженное завоевание, экспансия и империализм не имеют ничего общего с царством, которое провозгласил Иисус».