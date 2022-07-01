Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана прокомментировала сообщения о закрытии сухопутной границы между Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией.

«ГПС осуществляет соответствующую деятельность в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 232 от 20 июня 2022 года. В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 20 июня 2022 года «О дополнительных мерах в связи с продлением срока особого карантинного режима и снятием некоторых ограничений», в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных ее последствий, срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 1 сентября 2022 года», — заявили в ГПС.

Таким образом, до этой даты остается в силе ограничение выезда и въезда наземным транспортом на территорию страны, за исключением грузовых перевозок.