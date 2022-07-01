Азербайджан добивается больших успехов в Движении неприсоединения. В этом огромная заслуга президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом заявил депутат Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Жаныбек Абиров.

«Кыргызстан является наблюдателем в Движении неприсоединения. Вчера во время выступления президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил очень важные моменты. Другие члены ДН также продемонстрировали свою позицию в рамках ДН»,- цитирует его «Репорт».

Абиров добавил, что после завершения Карабахского конфликта в 2020 году, хочется, чтобы все постконфликтные вопросы здесь были решены. «У нас также есть некоторые спорные вопросы с Таджикистаном, эти вопросы «висят» долгие годы. Все это надо решать методом переговоров и при посредничестве братских стран. Я думаю, что с участием такого количества стран-членов, в ближайшие 10 лет ДН станет такой же влиятельной организацией, что и ООН»,- подчеркнул депутат.

Комментируя азербайджано-кыргызские отношения, он отметил, что Кыргызстан активно сотрудничает с Азербайджаном в рамках ТЮРКПА.

«Неделю назад спикер парламента Милли Меджлиса была в Кыргызстане. В этом году мы планируем открыть парк имени Гейдара Алиева в Бишкеке, а также школу в честь дружбы между Азербайджаном и Кыргызстаном»,- сказал он.