Lиректор Национальной разведки США Эврил Хейнс в рамках дискуссии по безопасности, организованной на площадке Google, обвинила Китай в том, что тот «за кулисами разными способами» помогает России на фоне ситуации с Украиной.

Ей задали вопрос о том, оказывает ли Пекин Москве поддержку или помощь в уклонении от санкций, связанных с ситуацией вокруг Украины. В ответ глава американской нацразведки сказала, что КНР «находится в очень неудобном положении», когда эта страна «изо всех сил старается публично не занимать критическую позицию в отношении России очевидным и четким образом», как это делают многие союзники Соединенных Штатов.

«И в то же время мы видим, что они помогают России разными способами за кулисами, иногда более очевидно или менее очевидно», — добавила она.