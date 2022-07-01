Международная конференция, организованная Министерством экологии и природных ресурсов на тему «Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогноз и меры по адаптации», пройдет в Баку 5 июля, сообщает АПА.

По словам начальника Национальной гидрометеорологической службы Умайры Тагиевой, на конференции с участием специалистов прикаспийских стран, представителей международных организаций и зарубежных экспертов будут обсуждены причины снижения и колебания уровня Каспийского моря, вопросы подготовки региональных мер по адаптации, а также вопросы расширения совместного сотрудничества.