Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что запасов дорожной и авиационной техники в России хватит на «три-четыре года».

«Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года», — сказал Иванов на расширенной коллегии Минтранса, сообщает РБК.

Из-за санкций, наложенных на Россию в связи с вторжением в Украину, запрещены поставки авиатехники и запчастей к ней. Кроме того, многие международные компании после начала войны ушли с российского рынка.