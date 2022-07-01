Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО еще не состоялось и повторил, что без одобрения турецкого парламента этот процесс не произойдет.

«Я думаю, что некоторые немного торопятся. Работа не закончена. Это еще приглашение. Долгий процесс начинается с этого приглашения. Неясно, сколько времени он займет… Нет необходимости суетиться. В настоящее время Швеция и Финляндия не являются членами НАТО. Это нужно знать раз и навсегда»», — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Мадрида.

он также сообщил, что Швеция передаст Турции 73 террористов. На сегодняшний день она экстрадировала нескольких из них, но этого недостаточно.