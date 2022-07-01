Австралия 1 июля ввела санкции против 16 россиян из-за вторжения РФ в Украину. В «черный» список попали родственники и близкие друзья российского президента Владимира Путина. Об этом говорится на сайте правительства Австралии.
Отметим, что санкции ввели против двоюродного брата главы России — бизнесмена Игоря Путина, племянников — Михаила Путина (заместитель председателя правления «СОГАЗА») и Романа Путина (председатель совета директоров Группы компаний МРТ).
Ограничения коснулись Алины Кабаевой — экс-гимнастки и председателя правления крупнейшей частной медиакомпании России «Национальная медиагруппа».
Также под санкции попали: министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев;
министр строительства России Ирек Файзуллин;
министр транспорта Виталий Савельев;
бизнесмен Александр Плехов;
президент концерна «РТИ Системы» Евгений Новицкий;
гендиректор Росгеологии Сергей Горьков;
уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова;
председатель правления банка «Россия» Михаил Клишин;
российский олигарх Игорь Кисаев;
олигарх Григорий Березкин;
девелопер Год Нисанов.
Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд, а также заморозку активов.
Добавить комментарий