Британская разведка: армия РФ покинула Змеиный из-за обстрелов, это не «шаг доброй воли»

В ежедневной сводке британского минобороны от 1 июля анализируется ситуация с островом Змеиным. Россия удерживала остров с 24 февраля. Но накануне — 30 июня — представитель минобороны РФ заявил, что российские войска оставляют остров в качестве «шага доброй воли».

«ВСУ на протяжении последних нескольких недель наносили удары по российскому гарнизону с применением ракет и ударов беспилотников, — говорится в свежей сводке минобороны Британии. — Кроме того, Украина использовала противокорабельные ракеты, чтобы остановить российские военные корабли, пытающиеся пополнить запасы на острове».

«Россия, скорее всего, ушла с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не в качестве «жеста доброй воли», как она утверждает», — сказано в сводке.